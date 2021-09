Auto tegen boom, bestuurster naar ziekenhuis

Op de Westdijk tussen Melissant en Herkingen is dinsdagavond 14 september 2021 ter hoogte van de 2e Stoofweg een ongeval gebeurd. Naast de ambulance werd ook de traumaheli gealarmeerd. Een auto raakte aan de rechterkant van de weg tegen een boom en kwam aan de linkerkant van de weg tot stilstand.

Toen het ambulancepersoneel arriveerde was al snel duidelijk dat de hulp van de traumaheli niet nodig was en kon de heli nog voor het landen retour. De bestuurster is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis.