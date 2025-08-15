Helikopteronderzoek naar grondwater op de Kop van Goeree

Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 augustus 2025 voert het waterschap een onderzoek uit naar het grondwater op de Kop van Goeree. Een helikopter vliegt over het gebied op ongeveer 80 meter hoogte met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur. Er wordt alleen overdag gevlogen en de regels voor laagvliegen, ook boven natuurgebieden, worden in acht genomen.

Waarom dit onderzoek?

Door zeespiegelstijging, klimaatverandering en toenemend watergebruik raken de zoetwatervoorraden onder druk. Hierdoor neemt verzilting toe, met mogelijke gevolgen voor natuur, landbouw en drinkwatervoorziening. Het onderzoek brengt het zoutgehalte van het grondwater en de dikte van kleilagen in kaart. Deze informatie helpt bij het nemen van besluiten over duurzaam beheer van het grondwater. Op sommige plekken zit het zoete water opgeslagen in zogenoemde zoetwaterbellen; het onderzoek laat zien waar die zich precies bevinden.

Onder de helikopter hangt een meetinstrument in de vorm van een grote hoepel. Dit instrument zendt elektromagnetische signalen uit waarmee te zien is waar het grondwater zoet of zout is en waar kleilagen liggen. De helikopter vliegt in parallelle banen over het gebied. De metingen worden verwerkt tot een 3D-kaart van de ondergrond tot een diepte van 200 meter.

Proef met stuwen

De Kop van Goeree kan niet altijd van buitenaf worden voorzien van zoet water en is grotendeels afhankelijk van regen. Daarom test het waterschap, samen met de LTO, op enkele locaties kleine stuwen die zoet water langer vasthouden. Zo kunnen gewassen en natuur langer profiteren van het beschikbare water.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel