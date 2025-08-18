Hierdoor vallen de blaadjes al van de bomen

Misschien is het je al opgevallen, midden augustus en toch dwarrelen er al flink wat bladeren van de populieren naar beneden. Normaal beginnen die pas in september of oktober, maar dit jaar zijn ze er vroeg bij.

De reden is de droogte. In Zeeland hebben we tot wel 420 millimeter neerslagtekort, in het Rijnmondgebied loopt het tekort op tot 360 millimeter. Het noordoosten heeft de minste last, in Groningen is het tekort slechts 60 millimeter. Daarmee horen we dit jaar tot de vijf procent droogste jaren ooit gemeten.

Bomen in de stress

Bomen in de droogste regio’s raken daardoor in de stress en laten een deel van hun bladeren vallen. Minder blad betekent minder verdamping en dus een grotere kans om de droge periode te overleven. Daardoor oogt het op sommige plekken in het Rijnmondgebied nu al herfstig, terwijl het in feite een slimme overlevingsstrategie is.

Wat het in 2025 extra bijzonder maakt, is het verschil met de afgelopen twee jaar. Toen kregen we juist bakken met regen. In 2023 viel er zelfs meer dan 1150 millimeter en dat was het natste jaar sinds het begin van de metingen. Ook 2024 was kletsnat en stond in de boeken als een extreem nat en warm jaar. Bomen merkten daar weinig van, ze hielden hun bladeren vast tot het normale moment in de herfst. Nu is het precies omgekeerd en lijkt de zomer op veel plekken al vroeg in de herfst te veranderen.

Ziektes en plagen

Niet alleen droogte kan voor vroege bladval zorgen. Ook ziektes en plagen spelen soms een rol. Bij populieren is populierenroest, een schimmel, een bekend voorbeeld. Tijdens de natte zomer van 2012 zagen veel populieren er eind augustus al herfstig uit. De bladeren kleurden geel en sommige bomen waren zelfs grotendeels kaal nog vóór de herfst begon. Zulke schimmels gedijen vooral bij een mix van nat en warm weer, terwijl ze het tijdens langere droge periodes juist lastig hebben.

Niet alle bomen verliezen hun blad tegelijk. Kastanjes, berken, populieren en esdoorns behoren tot de vroege bladverliezers. In een normale herfst kleuren ze vaak al in september en zijn ze in oktober grotendeels kaal. Helemaal aan de andere kant staan beuken en eiken. Die blijven vaak tot november groen en verliezen hun blad pas als de meeste andere bomen al kaal zijn.

Dus ja, dat bladerdek midden augustus is bijzonder, maar niet uniek. Ook in eerdere droge zomers, zoals in 2018, zagen we hetzelfde beeld. De natuur speelt gewoon haar slimste kaart, flexibel en verrassend tegelijk.

