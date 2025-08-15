Kunst van kopiëren in De Salon in Sommelsdijk

Het werk van meester-kopiist en fijnschilder Hans den Boer (81) is de komende weken te bewonderen in Salon Sommelsdijk. Bezoekers kunnen genieten van plaatselijke landschappen, stillevens op doek en canvassen met hyperrealistische etenswaren.

Door Linda van der Klooster

De tentoonstelling, getiteld ‘Van de buurvrouw - 5’, is een initiatief van de Kunststichting Goedereede. De vernissage vond plaats op donderdagmiddag 14 augustus 2025.

Een kopiist bootst bestaande creatieve werken na. In de middeleeuwen was dit een bekend en gewaardeerd beroep: kopiisten schreven boeken over of reproduceerden kunstwerken. Hans den Boer schildert sinds 1995, toen hij lessen begon te volgen bij Harald Jassoy. Hij specialiseerde zich in het kopiëren van oude en nieuwere meesters: landschappen in de stijl van Hobbema en stillevens van moderne fotorealisten als Sparnaay en Helmantel.

Google

Soms kent Den Boer de titel of maker van een origineel niet. Hij zoekt zijn onderwerpen via Google. “Dan zie ik een heel romantisch werk, iets dat ik mooi vind”, legt hij uit. “En dan ga ik dat namaken. Je schetst het gewoon, van een plaatje op de iPad. En dan ga ik dat naschilderen.”

“Kopiëren is niets wat in de kunsthistorie vreemd is,” vertelt Harald Jassoy in zijn openingstoespraak. “Integendeel. Tot het midden van de negentiende eeuw was kopiëren een zeer aanzienlijk vak. Bovendien werken alle kunstacademies ermee. Het is geen toeval dat musea zo gebouwd zijn dat je voor een schilderij met een ezel kan zitten en het kopiëren kan. Dat was onderdeel van de opleiding. Als je leerling was van Rembrandt, dan was je opgave het zo exact te kopiëren dat het niet te onderscheiden was van het origineel. De meester corrigeerde dat. Pas als je zo goed was als hij, mocht je je eigen stijl ontwikkelen. Maar eerst moest je via de kopie leren hoe de ander het gedaan had.”

Doorzettingsvermogen

Volgens Jassoy draait het om materiaalgevoel, ervaring en vooral doorzettingsvermogen. “Ik weet hoezeer Hans zijn werk verbonden was met bloed, zweet en tranen. Het is niet makkelijk. Hij zegt zelf: ik ga niks zelf bedenken, ik moet alles nadoen. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het is een werk van doortastendheid, geduld, heel veel geduld en langzaam maar zeker kwaliteit in je eigen werk krijgen, zodat je precies dat bereikt wat je ziet. Dat betekent dat je volhardend moet zijn.”

“Ik vind dat Hans ongelooflijk mooi werk maakt,” zegt Hanneke Reijs van De Salon. “Ik bewonder het heel erg. En ik ben ontzettend trots dat wij dat hier in huis mogen laten zien.”

De werken zijn tot en met 23 augustus 2025 te zien in De Salon, Voorstraat 17 in Sommelsdijk. De Salon is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur. Bezoek op afspraak is ook mogelijk via salonsommelsdijk@gmail.com of 06-30848533.

Foto:

Links: Harald Jassoy, rechts: Hans den Boer.

