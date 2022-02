Auto uit de bocht in Melissant en brommer onderuit in Middelharnis

Dinsdagochtend 22 februari 2022 is in de polder bij Melissant een auto uit de bocht gevlogen. Een bestuurster van een personenauto reed vanuit Melissant richting Stellendam en vloog op de (oude) provinciale weg door nog onbekende oorzaak uit de bocht. Ze raakte hierbij een lantaarnpaal en kwam achterstevoren in een sloot tot stilstand.

Het slachtoffer was bij kennis en is door het ambulancepersoneel behandeld aan haar verwondingen.

Op dezelfde ochtend raakten een brommer en een personenauto met elkaar in botsing. De bestuurder van de brommer wilde remmen voor de auto maar op dat moment bleef het gas hangen. Het slachtoffer ging onderuit en bezeerde hierbij zijn schouder. Een toevallig passerende arts heeft eerste hulp verleend.