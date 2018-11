Op een parkeerplaats aan de Fazantstraat in Sommelsdijk is in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 november 2018 een personenwagen uitgebrand. De brandweer werd hiervoor omstreeks 05:55 uur opgeroepen.

Het voertuig is volledig in vlammen opgegaan. De auto die ernaast geparkeerd stond is beschadigd door de hitte van de vlammen.