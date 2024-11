Auto van de dijk en in brand bij Herkingen

Maandag 18 november 2024 is een auto bij Herkingen van de Wellestrijpsedijk geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen. Het voertuig is in brand gevlogen. De bestuurder wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen.

De melding van het ongeval kwam omstreeks 11:15 uur binnen. Brandweerlieden waren snel ter plaatse om de brand te blussen en de situatie onder controle te brengen. De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het verkeer op de Wellestrijpsedijk ondervond korte tijd hinder.



Door Internetredactie Omroep Archipel