Auto van de dijk in polder Sommelsdijk

Op zondagmorgen 23 januari 2022 zijn de hulpdiensten opgeroepen om naar de Oud-Kraaijerdijk in de polder van Sommelsdijk te gaan. Een auto was van de weggeraakt en op z’n kant in de sloot terechtgekomen.

Brandweerlieden hebben in de sloot gezocht naar slachtoffers maar troffen niemand aan. De politie had ondertussen via het kenteken de eigenaar achterhaald. Aangezien de eigenaar van het voertuig telefonisch niet bereikbaar was is de politie verhaal gaan halen bij het woonadres.