Auto van de dijk nabij Dirksland

Op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk is zondagavond 8 augustus 2021 een ongeval gebeurd. Diverse hulpdiensten waaronder de traumaheli werden omstreeks 21:00 uur opgeroepen voor het eenzijdige ongeval. Ter hoogte van De Halve Maan was een personenauto van de weg geraakt en in een sloot terecht gekomen.

De traumaheli hoefde uiteindelijk geen hulp te verlenen en is omgedraaid. Brandweerlieden, politie- en ambulancepersoneel handelden het ongeval op de grond af waarbij een persoon per ambulance over is gebracht naar het ziekenhuis.