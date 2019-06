Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is in brand gevlogen.

Het was in eerste instantie niet duidelijk of de bestuurder gewond was geraakt bij het ongeval omdat deze niet meer ter plaatse was toen de hulpdiensten arriveerden. Later bleek dat het een eenzijdig ongeval betrof en dat hierbij niemand gewond is geraakt.