Auto volledig gestript, oproep voor camerabeelden

In de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 januari 2025 is aan de Stelleweg in Ouddorp een auto volledig gestript. Het voertuig werd in enkele uren tijd ontdaan van wielen, deuren, en andere onderdelen.

De dochter van de eigenaresse heeft op Facebook een dringende oproep geplaatst aan buurtbewoners met bewakingscamera’s of dashcams. Camerabeelden gemaakt tussen 00:00 uur en 05:00 uur kunnen mogelijk waardevolle informatie opleveren over verdachte voertuigen of personen in de omgeving.

Heeft u iets gezien of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op via de politie of rechtstreeks met de dochter via het Facebook-bericht.



Door Internetredactie Omroep Archipel