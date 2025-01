Autobrand in Sommelsdijk verwoest twee voertuigen

In de vroege ochtend van dinsdag 31 december 2024, omstreeks 05:07 uur, werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand op een parkeerplaats aan de Lijster in Sommelsdijk. Ter plaatse aangekomen, bleek een auto in brand te staan.

Ondanks het snelle en kordate optreden van de brandweer, werden twee voertuigen volledig verwoest door de vlammen. Een derde auto raakte beschadigd door de brand.

De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar mensen die tussen 04:45 en 05:15 uur iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben waar mogelijk iets op te zien is. Mensen die mogelijk informatie hebben over de brandstichting, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.



Door Internetredactie Omroep Archipel