Autobus in de sloot bij Achthuizen

Aan de Zandweg in Achthuizen is maandag 5 juli 2021 een autobus van de weg geraakt. Aan het eind van de middag raakte de bus op de smalle polderweg door onbekende oorzaak van de weg en reed gedeeltelijk een naastgelegen sloot in. De bus kwam op z’n kant tot stilstand.

Vele hulpdiensten, waaronder ook de traumaheli, spoedden zich naar het ongeval. Uiteindelijk bleek het gelukkig mee te vallen en was er zover nu bekend slechts een lichtgewonde. Een speciale takeldienst komt ter plaatse om het voertuig te bergen.