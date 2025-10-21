Automobilist en hond belanden in de sloot

Dinsdagavond 21 oktober 2025 omstreeks 19:50 uur is een automobilist samen met zijn hond van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Armenweg, in de polder tussen Nieuwe-Tonge en Sommelsdijk.

De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder uit de auto te helpen, terwijl de politie zich over de hond ontfermde. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, hij bleek geen verwondingen te hebben opgelopen.

De politie heeft de man vervolgens meegenomen naar het politiebureau voor een blaastest. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.

