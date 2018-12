Automobilist overleden op de Magdalenadijk bij Achthuizen

De hulpdiensten werden in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 december 2018 opgeroepen voor een ongeval op de Magdalenadijk tussen Oude-Tonge en Achthuizen. Een getuige trof een auto aan naast de weg. De bestuurder bleek te zijn overleden, de hulpdiensten konden helaas niks meer voor het slachtoffer betekenen. Tweeten

