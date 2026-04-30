Politiek op donderdag: PFAS thema-avond in Oude-Tonge





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 18 van 2026.

Water Natuurlijk organiseert PFAS-thema-avond in Oude-Tonge

Op donderdag 28 mei 2026 organiseert de partij Water Natuurlijk een PFAS-thema-avond in de Grutterswei. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie en Gezondheid op 1. Met deze avond wil de partij inwoners informeren over de gevolgen van de verspreiding van PFAS, vooral in het water.

Deskundigen bespreken het gebruik van PFAS, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelt. Ook de gevolgen voor ons leefmilieu en onze gezondheid komen aan bod. De avond wordt afgesloten met een discussie tussen deskundigen en bezoekers.

De avond begint om 19:00 uur en is om 22:00 uur afgelopen. Deelname is gratis. Inschrijven kan per e-mail via themawnzhe@gmail.com.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel