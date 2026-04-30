Briljanten huwelijk voor echtpaar Langeweg-Kreeft

Donderdag 30 april 2026

Kees en Willie Langeweg-Kreeft hebben op zaterdag 25 april 2026 hun 65-jarig huwelijk gevierd. Ter gelegenheid van dit briljanten jubileum ging wethouder Berend Jan Bruggeman langs om hen persoonlijk te feliciteren.

Kees heeft een werkzaam en druk leven achter de rug. Na zijn diensttijd ging hij aan de slag op het land en later bij Hoogenboom, waar hij zich opwerkte tot uitvoerder. Ook was hij verzorger bij voetbalvereniging OFB, maakte deel uit van de Raad van Toezicht van de woningbouwvereniging, speelde toneel, kroop regelmatig in de rol van Sinterklaas en was actief binnen de EHBO.

Willie Langeweg-Kreeft werkte tot haar huwelijk bij de zeepfabriek. Daarna stond het gezinsleven centraal, maar hield ze zich ook graag bezig met het maken van kaarten.

Het paar kreeg twee kinderen en inmiddels is de familie uitgebreid met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook delen de twee een grote passie voor reizen. Ze maakten diverse cruises, busreizen en bezochten onder andere Thailand en Canada.

Een mooi detail uit hun jonge jaren: tijdens zijn diensttijd schreef meneer Langeweg iedere dag een brief aan Willie. Helaas zijn deze brieven in de loop der jaren verloren gegaan.

Door Internetredactie Omroep Archipel

