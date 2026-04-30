Briljanten huwelijk voor echtpaar Langeweg-Kreeft





Kees en Willie Langeweg-Kreeft hebben op zaterdag 25 april 2026 hun 65-jarig huwelijk gevierd. Ter gelegenheid van dit briljanten jubileum ging wethouder Berend Jan Bruggeman langs om hen persoonlijk te feliciteren.

Kees heeft een werkzaam en druk leven achter de rug. Na zijn diensttijd ging hij aan de slag op het land en later bij Hoogenboom, waar hij zich opwerkte tot uitvoerder. Ook was hij verzorger bij voetbalvereniging OFB, maakte deel uit van de Raad van Toezicht van de woningbouwvereniging, speelde toneel, kroop regelmatig in de rol van Sinterklaas en was actief binnen de EHBO.

Willie Langeweg-Kreeft werkte tot haar huwelijk bij de zeepfabriek. Daarna stond het gezinsleven centraal, maar hield ze zich ook graag bezig met het maken van kaarten.

Het paar kreeg twee kinderen en inmiddels is de familie uitgebreid met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook delen de twee een grote passie voor reizen. Ze maakten diverse cruises, busreizen en bezochten onder andere Thailand en Canada.

Een mooi detail uit hun jonge jaren: tijdens zijn diensttijd schreef meneer Langeweg iedere dag een brief aan Willie. Helaas zijn deze brieven in de loop der jaren verloren gegaan.

📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel