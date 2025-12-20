Automobilist rijdt van vernieuwde Oudelandsedijk bij Sommelsdijk

Zaterdag 20 december 2025 is aan het einde van de middag een auto van de vernieuwde Oudelandsedijk bij Sommelsdijk geraakt en in de sloot tot stilstand gekomen.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van de kruising met de Sint Christoffeldijk. Meerdere voorbijgangers schoten direct te hulp en probeerden de drie inzittenden uit het voertuig te halen. Eén kind kon snel uit de auto worden bevrijd. Voor de twee volwassen inzittenden was de inzet van de brandweer noodzakelijk.

Met behulp van een ladder wist de brandweer de tweede inzittende naar boven te halen. De derde inzittende had meer hulp nodig; vanwege verwondingen was het niet mogelijk om het slachtoffer via de ladder naar boven te brengen. Uiteindelijk werd een hoogwerker ingezet om deze persoon veilig naar boven te brengen.

Alle drie de inzittenden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig later uit de sloot gehaald.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel