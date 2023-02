Avontuurlijke papegaai gered door de brandweer

Zaterdagmiddag 4 februari 2023 ging een aantal mensen op pad met hun papegaaien om ze lekker te laten vliegen in de buitenlucht bij de Scharrezeeweg nabij Stellendam. De jongste papegaai gaf alleen een bijzondere draai aan het uitstapje. Hij ging in een boom zitten en was niet meer van plan naar de grond te komen.

De brandweer moest er met een hoogwerker aan te pas komen om de vogel uit de boom te halen. Eenmaal op de grond kon hij met z’n maatje worden verenigd.