Toekomstvisie voor Goeree-Overflakkee met één stem verschil aangenomen

Raad stemt na uren debat in met plannen voor de komende 25 jaar

Op donderdag 29 januari 2026 is door de gemeenteraad gestemd voor goedkeuring van de Omgevingsvisie. Na een traject van bijna twee jaar vol werksessies, inloop- en presentatieavonden is er een plan gekomen voor de volgende 25 jaar. In het algemeen waren er veel complimenten voor de ambtenaren die deze klus hebben geklaard, maar toch was er maar een nipte meerderheid van 51,7% voor de visie. Goeree-Overflakkee Lokaal & Vitaal en alle christelijke partijen, uitgezonderd Tim Jochems van het CDA, stemden voor, alle anderen waren tegen.

Urenlang is er vergaderd over de Omgevingsvisie en de zeventien ingediende moties en amendementen. Deze aanvullingen of veranderingen voor het plan zijn stuk voor stuk behandeld en via stemming aangenomen of verworpen. Een gezamenlijke motie van CDA, SGP en Trots op Goeree-Overflakkee over een meer gelijkwaardige bescherming van historische kernen kreeg alle 29 stemmen voor. Een ander voorstel om aanvullende sectoren te betrekken bij het maritiem cluster in Stellendam werd door de meeste partijen juist weggestemd.

Belangrijkste punt was ook hier het bouwen van nieuwe woningen, vooral voor starters. Er is een breed gedragen wens om te bouwen voor lokale starters en jongeren om te voorkomen dat zij het eiland moeten verlaten. Concrete dorpen voor woningbouw die genoemd zijn, zijn Achthuizen, Oude-Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk.

En er moeten juist geen hotels gebouwd worden op de kop van Goeree. De drie partijen CDA, ChristenUnie en SGP dienden gezamenlijk het amendement in om de zin ‘Ook zijn meer hotels op de kop gewenst’ te verwijderen uit de visie. Ondanks dat wethouder Van Putten aangaf dat er regelmatig vragen komen vanuit het bedrijfsleven over hotelkamers op het eiland die er nu bijna niet zijn, was er een ruime meerderheid voor het schrappen van de zin.

Zondagsrust

Het amendement voor de zondagsrust bleek aan het einde van de behandeling van de visie een splijtzwam onder de partijen. De SGP, met mede-indiener ChristenUnie, vindt het een onlosmakelijk deel van de identiteit van het eiland. “De zondag als rustdag is wat het eiland van oudsher kenmerkt en het eiland voor veel mensen ook aantrekkelijk maakt”, aldus de SGP. Tegenstanders vinden juist dat inwoners zelf moeten kunnen bepalen hoe ze de zondag doorbrengen. De nipte aanname van het amendement had grote gevolgen voor de politieke steun voor de gehele omgevingsvisie. Partijen die tegen waren, zoals D66, PvdA en Trots op Goeree-Overflakkee, gaven aan dat zij tegen het totale voorstel stemden, puur vanwege de opname van de zondagsrust en de beperkingen die het volgens hen oplegt voor de toekomst.

Uiteindelijk waren er 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen de Omgevingsvisie.

Door Internetredactie Omroep Archipel