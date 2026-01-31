Raadsbesluit na middernacht: Melissant krijgt opvang voor 300 arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft op donderdag 29 januari 2026 ingestemd met de omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Melissant. Deze geldt voor een periode van vijftien jaar. Van de 25 uitgebrachte stemmen waren er veertien stemmen voor en elf stemmen tegen.

Na een lange vergadering werd rond middernacht het voorstel gedaan om te stoppen en de nog te behandelen onderwerpen naar een andere avond te verplaatsen. Jan Zwerus was hierop tegen met het oog op de aanwezige inwoners van Melissant. “Ik vind het schandalig dat de mensen uit Melissant de hele avond naar dit domme geleuter hebben moeten luisteren en dat ze dan nu naar huis gaan”, was zijn verweer.

Participatietraject

Het voorstel om door te vergaderen werd aangenomen, waarna de diverse fractievoorzitters hun standpunt konden toelichten. In vrijwel alle bijdragen kwam het belang van goede huisvesting voor arbeidsmigranten naar voren. De partijen gaven aan dit te zien als een verplichting van de gemeente. Tegelijkertijd blijven er zorgen bestaan over handhaving bij eventuele overlast op de locatie en over illegale bewoning in dorpen en vakantieparken.

“Genoeg boa’s lijken een utopie”, geeft fractievoorzitter Ronald Weydema van de VVD aan. “En wat ga je doen als ze er niet uit willen?” Bovendien vindt de partij dat een zorgvuldig participatietraject voor de volgende stappen essentieel is voor het draagvlak. John de Geus van de SGP sloot zich daarbij aan en vindt de klankbordgroep belangrijk hiervoor. “We hopen dat hij goed wordt bezet, dat levert waardevolle feedback op”, aldus De Geus. Wethouder Markwat heeft hiervoor opnieuw opgeroepen om zich bij de gemeente aan te melden hiervoor. “Zo kunnen we zorgen en vragen die er zijn direct beantwoorden of meenemen in de verdere uitwerking. “

Doorstroming

Een ander terugkerend punt is of de grootschalige locaties echt gaan zorgen voor doorstroming van de reguliere woningmarkt. Diverse partijen vestigden de aandacht op jongeren van het eiland die ook een eigen woning willen. Cees Grinwis van de PvdA heeft hiervoor een voorzet gegeven door het idee om flexwoningen te bouwen op grond die voorlopig niet wordt gebruikt. Volgens wethouder Markwat is het een punt wat heel hoog op de agenda staat, maar op dit moment is er geen ambtelijke capaciteit genoeg voor de uitwerking ervan. “Ook voor een tijdelijke vergunning moet veel worden geregeld. We hebben toegezegd dat zodra die capaciteit er is, dit de hoogste prioriteit op de lijst heeft.”

13,7% van het inwonersaantal

Het CDA en Groep Jan Zwerus noemen nadrukkelijk het aantal van 300 arbeidsmigranten te hoog voor een dorp als Melissant. “Vijftien jaar noemen we tijdelijk, maar voor inwoners is dat een blijvende verandering van de leefomgeving”, geeft Tim Jochems van het CDA de impact aan. Jan Zwerus berekende dat de werknemers 13,7% van de bevolking gaan uitmaken, waar de locatie in Middelharnis maar 1,5% arbeidsmigranten oplevert op het totale inwonersaantal. Hij vroeg dan ook of het niet verstandig is om meerdere kleinere locaties te maken. Volgens wethouder Markwat kunnen dan niet dezelfde kwalitatieve voorzieningen op de locaties worden gerealiseerd die wel bij de grotere mogelijk zijn.

De stemmen voor het plan kwamen van D66, GAAN, PvdA, SDP, SGP, VVD en Goeree-Overflakkee Lokaal & Vitaal. De overige aanwezigen van het CDA, ChristenUnie, Trots op Goeree-Overflakkee en Groep Jan Zwerus stemden tegen. Diverse aanvullende vragen over handhaving, doorstroming en controle of arbeiders echt werken op het eiland worden volgende maand behandeld tijdens de presentatieavond.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel