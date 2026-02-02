Nieuw kinderbestuur van de bibliotheek komt voor het eerst bijeen

Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden heeft in week 5 van 2026 voor het eerst haar nieuwe kinderbestuur ontvangen in Bibliotheek de Boekenberg. Vijf leerlingen uit groep 5, 6 en 7 maakten kennis met elkaar en ontdekten hun rol als meedenkers over de toekomst van de bibliotheek.

Tijdens de bijeenkomst kregen de kinderen een kennismakingsactiviteit, een rondleiding achter de schermen en een officiële groepsfoto. De middag eindigde met pizza’s en een brainstormsessie, waarin ideeën naar voren kwamen over de jeugdafdeling, nieuwe activiteiten na schooltijd en manieren om de bibliotheek aantrekkelijker te maken, zoals het ophangen van hangmatten om in te lezen.

Community librarian Marjolein Kempers benadrukte het belang van het kinderbestuur: “Kinderen zijn niet alleen bezoekers, maar denken mee over hoe de bibliotheek eruitziet en welke activiteiten we organiseren. Hun frisse ideeën helpen ons de bibliotheek leuker en interessanter te maken.”

Het kinderbestuur komt meerdere keren per jaar bijeen op verschillende vestigingen van de bibliotheek, waaronder Voorne aan Zee, Nissewaard en Goeree-Overflakkee.

Door Internetredactie Omroep Archipel