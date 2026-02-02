Michael Dekker benoemd tot directeur van RGO College

Michael Dekker is half januari officieel benoemd tot directeur van RGO College Middelharnis. Hij volgt Wilma van Donk op, die tot het einde van dit schooljaar betrokken blijft om een soepele overdracht te verzorgen. Dekker was sinds het begin van het schooljaar al waarnemend directeur en is geen onbekende binnen de school, waar hij jarenlang werkte als docent economische vakken en teamleider van de havo-bovenbouw.

Dekker zegt uit te kijken naar zijn nieuwe rol: “Ik wil samen met het managementteam verder bouwen aan een omgeving waarin leerlingen en collega’s met plezier kunnen leren en werken. We zetten in op kwaliteit, duidelijke keuzes en een open cultuur. Zo blijven we uitdagend openbaar onderwijs bieden en kansen creëren voor iedere leerling.”

Van Donk spreekt over de benoeming: “Ik ben blij dat iemand die de school goed kent deze rol op zich neemt. Michael brengt ervaring en visie mee en zal samen met het team blijven werken aan een school waar leerlingen zelfstandig kunnen groeien en leren.”

Met de benoeming van Dekker is de functie van directeur bij RGO College Middelharnis officieel ingevuld.

Door Internetredactie Omroep Archipel