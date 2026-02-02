Thomas van Hunnik wint eerste Read2Me!-voorleeswedstrijd

Het RGO College in Middelharnis organiseerde eind januari 2026 voor het eerst de schoolronde van de landelijke Read2Me!-voorleeswedstrijd. Drie brugklasleerlingen streden om de titel ‘beste schoolvoorlezer’. Na beoordeling door een jury van leesliefhebbers werd Thomas van Hunnik (H1b) uitgeroepen tot winnaar.

Thomas mag de school op 11 februari 2026 vertegenwoordigen tijdens de finale in Hellevoetsluis. Hij las voor uit het boek Vlucht 703, dat hij zelf had gekozen. De andere deelnemers lazen eveneens uit boeken die via de subsidie Basisvaardigheden waren aangeschaft. De jury beoordeelde de voorlezers onder meer op voorleestempo, oogcontact, enthousiasme en de manier waarop ze het publiek wisten mee te nemen in het verhaal.

Read2Me! is een landelijke voorleeswedstrijd voor brugklassers waarin lezen, voorlezen en leesplezier samenkomen. Leerlingen lezen een fragment dat ze zelf hebben gekozen, leren hun verhaal expressief over te brengen en ervaren het podium als een kans om zelfvertrouwen en creativiteit te tonen. Sinds 2009 groeit de wedstrijd jaarlijks. Inmiddels doen meer dan 65 bibliotheken en ruim 1.180 brugklassen van meer dan 165 middelbare scholen mee. De wedstrijd sluit aan bij de lessen Nederlands en biedt leerlingen de gelegenheid hun lees- en taalvaardigheid te laten zien.

RGO College roemt het hoge niveau van alle deelnemers en wenst Thomas succes met zijn voorbereiding op de finale.

Door Internetredactie Omroep Archipel