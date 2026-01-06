Badbevalling mogelijk in kraamsuites van Verloskundig Centrum CuraVita

Zwangere vrouwen die vanaf januari 2026 bevallen in het Verloskundig Centrum CuraVita kunnen daar ook kiezen voor een badbevalling. Het centrum biedt deze mogelijkheid aan in één van de kraamsuites, omdat de vraag naar bevallen in bad de afgelopen jaren is toegenomen en vrouwen steeds vaker persoonlijke wensen hebben rond hun bevalling.

In het Verloskundig Centrum CuraVita is het mogelijk om poliklinisch in bad te bevallen met de eigen verloskundige. Warm water kan bijdragen aan ontspanning en het verminderen van pijn tijdens de bevalling. Volgens het centrum ervaren sommige vrouwen daardoor meer rust tijdens het geboorteproces.

Opblaasbad

De badbevalling vindt plaats in een kraamsuite met een opblaasbaar bevalbad. Waar een badbevalling eerder vooral bij thuisbevallingen voorkwam, kan dit nu ook binnen het ziekenhuis. Daarmee wil CuraVita een huiselijke omgeving combineren met de nabijheid van medische zorg.

Niet iedere zwangere komt in aanmerking voor een badbevalling. De wens wordt altijd vooraf besproken met de eigen verloskundige. Samen wordt beoordeeld of deze vorm van bevallen veilig is. Bij een verhoogd risico op complicaties, zoals fors bloedverlies of andere medische indicaties, is een badbevalling niet mogelijk.

Samenwerking

De invoering van de badbevalling is gerealiseerd in samenwerking met coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee. Binnen deze samenwerking werken verschillende zorgverleners samen aan passende en veilige zorg rond zwangerschap en geboorte.

Door Internetredactie Omroep Archipel