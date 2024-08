Bakfiets van Het Groene Strand blijft nog even

De bakfiets van Het Groene Strand blijft in de zomer van 2024, zolang het weer het toelaat, elke dinsdagavond bij het strand van de vuurtoren in Ouddorp staan.

Door Linda van der Klooster

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving van het strand haar plek weer teruggeven op het strand en dit aanpakken door het huidige strandbeheer te veranderen, strandgroepen op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. Rini Hameeteman geeft strandvoorlichting met haar bakfiets die hiervoor speciaal door haar is ingericht met vondsten van het strand.

"Rini is in Ouddorp geboren en kent de stranden als geen ander", vertelt medeoprichter Geert Faasse van Het Groene Strand. "Ze vindt het belangrijk dat ook bezoekers van het eiland kunnen zien hoe mooi en belangrijk de strandnatuur is en hoe belangrijk het is om deze beter te beschermen."

Een voordeel is dat Rini ook haar talen goed spreekt. "Ze spreekt vloeiend Duits en Engels." Rini is ooit op eigen initiatief gestart met de voorlichting. "Met haar gewone fiets nam ze spullen die ze verzameld had mee naar de strandopgang om het verhaal van de natuur op het strand te vertellen. Uiteindelijk heeft ze via Het Groene Strand een bakfiets gekregen om haar werk wat makkelijker te maken. Omdat het nog een zware klus is, wordt nu een elektrische bakfiets gezocht."

Strandlessen

Er zijn plannen om op meer plaatsen op het eiland strandvoorlichting te geven. "Zo is Rini ook de initiatiefneemster van strandlessen op de basisschool op Havenhoofd", zegt Geert. "Het zou mooi zijn om vaker deze mobiele voorlichting te kunnen inzetten voor het eiland zelf. Rini is nu met haar initiatief de trekker en het gezicht geworden van Het Groene Strandenproject op Ouddorp. Nu het een succes is, steunen ook andere Groene Strandvrijwilligers haar bij haar Pop-Up strandpost die nu elke dinsdag veel belangstelling trekt."

Bij de bakfiets worden ook deelnemers geïnformeerd over excursies die op de stranden worden gegeven. "Als haar man Ronnie tijd heeft, is deze er ook bij om met een kornet door het water te slepen om te laten zien wat er in het water allemaal leeft en groeit. Dat is ook altijd een succes. Zonder haar inzet zou dit alles niet tot stand gekomen zijn. Rini is de meest actieve promotor van Het Groene Stranden-project en ze heeft nog veel meer ideeën om dit project meer zichtbaarheid te geven."