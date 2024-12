Band 2 Seconds Before wint finaleplaats Grote Prijs van Dordt

Ze hebben net hun eerste single uit en staan meteen al in de finale van De Grote Prijs van Dordt. De band 2 Seconds Before uit Middelharnis won de finaleplaats in november tijdens een voorronde in de Popcentrale in Dordrecht. Zaterdag 21 december 2024 strijden ze met drie andere acts om de prestigieuze prijs. De bandleden kennen elkaar via de opleidingsband Goldfish van het RGO en het jongerenwerk.

2 Seconds Before is een ‘90s indie pop/rockband. Het viertal combineert naar eigen zeggen melancholie en troost met dynamische melodieën en expressieve zang, en creëert een veilige bubbel waar emoties de vrije loop krijgen. Het leverde ze een plaats op in het coachingstraject PopSpot, met workshops, individuele coaching, netwerken, optredens, studiodagen, en als klap op de vuurpijl een single.

De band heeft al meerdere keren opgetreden, op Goeree-Overflakkee en in andere plaatsen, zoals nu Dordrecht. Hun ambities liggen dan ook zeker op het podium, wat er zaterdag ook gebeurt. De finale van De Grote Prijs van Dordt is zaterdag 21 december in Bibelot in Dordrecht.



Door Internetredactie Omroep Archipel