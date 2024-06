Basisscholen in felle strijd om het E-Waste kampioenschap

De E-Waste Race op Goeree-Overflakkee en in de gemeente Nissewaard nadert zijn spannende ontknoping, met nog enkele dagen te gaan tot de finish op 20 juni 2024. Tien basisscholen zijn momenteel in een felle strijd verwikkeld om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. De Prins Johan Frisoschool en Het Kompas staan momenteel aan kop, terwijl de Ollie B. Bommel School hoopt op een succesvolle eindsprint, na een race waarin ze voornamelijk in de middenmoot te vinden waren.

Het doel van de E-Waste Race is het creëren van bewustwording over het belang van juiste recycling van elektronisch afval. Saskia van der Kraan, leerkracht van Basisschool Het Kompas in Stellendam, benadrukt dit: "Het is ontzettend belangrijk dat kinderen bewust worden dat elektronisch afval op de juiste manier moet worden ingezameld, zodat het gerecycled kan worden en dus weer een tweede leven krijgt. Momenteel kopen wij te veel nieuwe elektronische apparaten en zodoende putten we grondstoffen van de aarde uit. Kinderen worden er bewust van gemaakt dat je in veel gevallen ook kan kiezen voor tweedehands of refurbished apparatuur."

Deelnemende scholen hebben verschillende strategieën om e-waste in te zamelen. Zo hebben de leerlingen van groep 7 van Basisschool Het Kompas taken verdeeld: managers tellen de ingezamelde apparaten en voeren deze in op de website, terwijl promotors de wedstrijd onder de aandacht brengen door het maken van posters en het verspreiden van folders in de buurt. Daarnaast gaan alle leerlingen proactief langs de deuren om elektronisch afval in te zamelen. Naast de Prins Johan Frisoschool, Het Kompas en de Ollie B. Bommel School nemen ook scholen zoals Het Startblok, De Regenboog, De Wegwijzer en De Westhoek deel aan de race.

De E-Waste Race loopt tot 20 juni, waarbij punten worden verdiend door elektronisch afval te scheiden en op de website van de E-Waste Race te plaatsen. Creatieve initiatieven, zoals tekeningen op ramen, leveren extra punten op. Met nog enkele dagen te gaan, is de strijd om de meeste e-waste ingezameld en gescheiden in volle gang. Welke school zal als winnaar uit de bus komen en zo het meest bijdragen aan een duurzamere toekomst? De komende dagen zullen het uitwijzen.



Door Danny Rijkels