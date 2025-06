Basisscholen kiezen nu ook online hun eigen stukje KunstTaart

Lekkers voor leerlingen en personeel van basisschool De Westhoek in Ouddorp. Wethouder Petra ’t Hoen van Kunst en Cultuur kwam daar donderdag 12 juni 2025 een taart brengen om het nieuwe platform KunstTaart.nl te lanceren.

Door Linda van der Klooster

“Wat leuk dat ik hier weer eens mag zijn”, zegt de wethouder op het podium in de hal van de basisschool. Tientallen kinderogen zijn op haar gericht. Ze houdt haar mobiele telefoon voor de microfoon en draait een stuk uit de Peer Gynt Suite. “Steek je vinger omhoog als muziek heel mooi vindt”, zegt ze. Alle vingers gaan de lucht in. Ook als de wethouder vingers wil zien van de liefhebbers van dansen, een voorstelling in het Diekhuus bezoeken of zelf schilderen wordt positief gereageerd.

Dan legt de wethouder uit dat Kunsttaart bedoeld is om kinderen elk schooljaar wat kunst te laten zien en maken. “In de kunsttaart zitten al die stukjes dans, muziek, schilderen en museumbezoek. Dat vinden wij heel leuk en daarom hebben wij geregeld dat nu alle scholen van het eiland dat kunnen. Dat vind ik wel een applausje waard.”

Klikken

Met de lancering van KunstTaart.nl is cultuureducatie op Goeree-Overflakkee voor basisscholen simpeler te plannen. Via het nieuwe platform kunnen scholen met een paar klikken kiezen uit een gevarieerd aanbod van creatieve gastlessen, culturele uitstapjes en lesmateriaal dat past bij hun leerlingen.

Om het initiatief feestelijk te introduceren, kregen alle basisscholen op het eiland een taart, met een QR-code erop. Via die code kunnen de scholen hun eigen stukje KunstTaart kiezen uit het cultuuraanbod op de website dat aansluit bij hun visie en onderwijspraktijk.

Samenwerking

Het programma KunstTaart bestaat al sinds 2017 en is de afgelopen jaren ontwikkeld door onderwijsstichting SOPOGO. Ook enkele zelfstandige scholen sloten zich daarbij aan. Dankzij een samenwerking met KindWijs en de gemeente Goeree-Overflakkee is het aanbod nu flink uitgebreid. Daarmee is KunstTaart vanaf nu beschikbaar voor alle basisscholen op het eiland. De uitbreiding wordt mogelijk gemaakt met behulp van de CMK-subsidie (Cultuureducatie met Kwaliteit), bedoeld om cultuureducatie in het onderwijs te versterken.

Geerte Rijpma geeft les op de Westhoek, maar heeft zich als bovenschools cultuurcoördinator van SOPOGO, samen met collega Marcella de Bruin van KindWijs, ook beziggehouden met het vormgeven van het programma van Kunsttaart. Ook is er een nieuwe methode voor beeldende vorming op de scholen ontwikkeld.

De planning van KunstTaart is de grootste uitdaging, vindt Geerte. “Al die leerkrachten schrijven zich in. Maar daarna moeten we natuurlijk zorgen dat er een planning komt. Want iedereen moet dan ook op de goede plek komen. Het is heel saai eigenlijk, want je maakt iets heel leuks voor de kinderen, maar ik ben gewoon heel veel in Excel aan het plannen en met de agenda. Het is de bedoeling dat iedereen op hetzelfde plekje komt. Dus soms is het gewoon een heel saai kantoorbaantje, maar je weet waar je het voor doet.”

Mooi moment

Voor wethouder Petra ’t Hoen van Kunst en Cultuur was het bij de lancering van Kunsttaart.nl een mooi moment, toen haar oude en nieuwe baan in elkaar overvloeiden. “Ik ben zelf als schoolleider op De Westhoek ooit begonnen met de KunstTaart”, legt ze uit. “De gedachte erachter is altijd geweest, kinderen van groep 1 tot en met 8, dus alle leeftijden, die gaan alle zeven disciplines van kunst en cultuur, dus dans, muziek, beeldende vorming, erfgoed, literatuur, media en theater ontdekken en ervaren. En niet alleen passief kijken naar iets, maar ook actief zelf doen.”

Bij het ontstaan van Kunst bedachten de initiatiefnemers het idee om de zeven kunstdisciplines uit te zetten over alle leerjaren. “Als je alle kinderen daaraan laat deelnemen, dan geef je ze iets ontzettend waardevols mee. Zo wordt voorkomen dat kunst en cultuur niet een soort hap-snap iets wordt. Je moet een leerlijn echt neerleggen, structurele aandacht geven aan kunst en cultuur.”

Talenten

Het leven is veel meer dan alleen rekenen, taal en lezen, vindt de wethouder. “In de eerste plaats moet je als mens je eigen talenten ontdekken en moet je leren waar je kracht zit en waarom juist jij iets gaat doen in dit leven. En daar is kunst en cultuur ontzettend belangrijk voor. Je wil kinderen een hele brede schakering meegeven van de mogelijkheden. En ze ook leren durven dromen en niet alleen maar afgaan op datgene wat toevallig in hun huis en op hun TikTok te zien is, maar juist die brede kant van onze maatschappij. We hebben allemaal iets in ons wat het waard is om te ontdekken.”

De wethouder gelooft erg in het programma. “Het is zo fantastisch dat nu alle kinderen op het eiland die kans krijgen. Want het verdient het echt dat je ook op dit soort onderwerpen de handen ineens slaat. Samen ben je zoveel sterker. En als gemeente is het dan ook veel makkelijker om dat ook weer verder te brengen. Om dan te zeggen: ‘alle kinderen krijgen dat, wij ondersteunen dit ook’. Dus die website is top, maar de passie die mensen ook hebben hiervoor, die is echt hartverwarmend.”

KunstTaart blijft in ontwikkeling. De komende jaren wordt het programma samen met de scholen verder vormgegeven. Zo blijft het aanbod aansluiten bij de wensen van de scholen én de leefwereld van de leerlingen.

