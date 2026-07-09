Politiek op donderdag: Vragen over hitte, hondenpoep en stikstof





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 28 van 2026.

VVD bevraagd hitteprotocol

Met de extreme hitte van eind juni in het achterhoofd en de zomer nog voor de deur, heeft de VVD 24 schriftelijke vragen gesteld over het hitteprotocol van de gemeente. Volgens de partij was er vanuit de gemeente weinig zichtbare communicatie of waren er nauwelijks aanvullende maatregelen. Ook wordt gevraagd waarom de gemeentelijke zwembaden op enkele zeer hete dagen en op zondag gesloten waren. Andere vragen betroffen onder meer het aantal inwoners en bezoekers dat zich met hittegerelateerde klachten bij het ziekenhuis heeft gemeld, de vraag of deze klachten voorkomen hadden kunnen worden, het beheer van de verschillende strandjes en de arbeidsomstandigheden van medewerkers.

ChristenUnie over hondenpoep en busabonnementen

De ChristenUnie vraagt het college waarom de in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2025 aangekondigde communicatie- en handhavingsacties tegen hondenpoepoverlast niet zichtbaar zijn uitgevoerd. Daarnaast wil de fractie weten of het college een bewustwordingscampagne wil starten en of er voldoende hondenpoepbakken en -zakjes beschikbaar zijn in de dorpen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten uit verschillende kernen over hondenpoep op openbare plekken.

Verder vraagt de partij aandacht voor busabonnementen voor scholieren. De bestaande regeling zou zijn verdwenen nadat de OV-concessie van Conexxion is overgegaan naar de huidige vervoerder Transdev. De fractie wil weten of dit leidt tot hogere kosten voor ouders en of het klopt dat er niet meer in termijnen kan worden betaald. Het college wordt gevraagd om op korte termijn met de provincie in gesprek te gaan om een regeling uit te werken.

CDA vraagt aandacht voor stikstof

Het CDA vraagt het college naar de vertaling van de kabinetsplannen rondom stikstof naar de situatie op Goeree-Overflakkee en de gevolgen daarvan. Ook vraagt de partij aandacht voor een voorgestelde zone van 25 kilometer voor het vervoer van mest. De partij stelt dat de akkerbouw op het eiland afhankelijk is van de aanvoer van mest van buitenaf vanwege een lokaal tekort. De vrees is dat deze nieuwe regeling juist kan leiden tot een verslechtering van de bodem- en waterkwaliteit, doordat minder organische mest beschikbaar komt. Ook vraagt de fractie of het college bij de provincie en het Rijk wil pleiten voor een gebiedsindeling die beter past bij de werkelijke stikstofbelasting op Goeree-Overflakkee.

Motie CDA door provincie aangenomen

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 8 juli 2026 een motie van het CDA aangenomen waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen een stimuleringsprogramma voor erfbeplanting op te zetten. Het programma moet samen met agrariërs en betrokken organisaties worden uitgewerkt en gericht zijn op ondersteuning bij de aanleg van bomen, hagen en andere beplanting op boerenerven. Volgens het CDA kan erfbeplanting bijdragen aan biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit en klimaatdoelen. De partij verwijst daarbij naar de extra middelen voor natuurontwikkeling en vergroening in de Voorjaarsnota 2026 en vraagt het college te onderzoeken welke financiële ondersteuning hiervoor mogelijk is.

PRO wil provinciale aanpak dak- en thuisloosheid

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota een motie besproken om de provinciale inzet tegen dak- en thuisloosheid te versterken. De motie, ingediend door PRO en medeondertekend door BBB, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Volt en SP, roept het provinciebestuur op om de regionale samenwerking te versterken en dak- en thuisloosheid een structurele plek te geven binnen het woonbeleid. Aanleiding zijn de recente ETHOS-light-tellingen, waaruit blijkt dat de omvang van dak- en thuisloosheid groter is dan eerder werd vastgesteld en dat ook veel kinderen, vrouwen en gezinnen worden getroffen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel