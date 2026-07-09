Bibliotheek opent in vernieuwde Grutterswei in Oude-Tonge





In Oude-Tonge is begin juli 2026 de vernieuwde Grutterswei officieel geopend. Het gebouw is na een verbouwing ingericht als centrale plek voor sport, cultuur, welzijn en ontmoeting. De opening werd verricht door wethouder Ward Meijroos samen met vertegenwoordigers van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden, Stichting ZIJN en SRGO, in aanwezigheid van veel inwoners van het dorp.

De Grutterswei is een multifunctioneel gebouw waar verschillende organisaties onder één dak samenwerken. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden, Stichting ZIJN en SRGO maken er gebruik van. Inwoners kunnen er boeken lenen, deelnemen aan activiteiten, studeren of andere mensen ontmoeten. Ook is er hulp bij digitale vragen, zoals het gebruik van een telefoon of computer en zaken als DigiD en toeslagen.

Tijdens de openingsmiddag waren er verschillende activiteiten voor bezoekers van alle leeftijden. Zo waren er creatieve workshops, sportdemonstraties, spelactiviteiten en een silent disco. Ook konden bezoekers kennismaken met het aanbod van de organisaties in het gebouw.

Volgens wethouder Meijroos is de vernieuwde locatie een aanwinst voor het dorp. Hij gaf aan dat veel inwoners de weg naar het gebouw al wisten te vinden en sprak de wens uit dat de Grutterswei een plek blijft waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel