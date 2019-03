Bedenk een naam voor het vogelobservatorium bij het Haringvliet

Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten zijn op zoek naar een aansprekende naam voor een heel bijzondere vogelkijkplek bij het Haringvliet. Dit is niet zomaar een vogelkijkhut, maar een vogelobservatorium waar bezoekers de unieke deltanatuur van het Haringvliet en haar vogelrijkdom van dichtbij en op een andere manier beleven.

Het vogelobservatorium staat in het natuurgebied Scheelhoek van Natuurmonumenten bij Stellendam vlakbij de Haringvlietsluizen. Het biedt een fantastisch uitzicht over de broedeilanden voor de kust van Scheelhoek, het weidse Haringvliet en de majestueuze sluizen.

Duurzaam

Het ontwerp van RO&AD Architecten en RAU is uniek in de wereld: een houten reuzenei van twee verdiepingen dat alleen toegankelijk is via een tunnel. Het wordt volledig ecologisch gebouwd en de toegangsweg, de tunnel en het ei bieden tal van natuurverrassingen. Camilla Dreef, ambassadeur Vogelbescherming: “Wat we zoeken is een naam die op de één of andere manier verbonden is met het gebied en de vogels die er voorkomen. Maar het mag ook te maken hebben met de vorm of de duurzaamheid van dit reuzenei”. Weet jij een leuke naam voor dit unieke object dat half april wordt geopend?

Deelnemen

Er is ook een mooie prijs aan verbonden. De winnaar krijgt een prachtige pocketkijker van SWAROVSKI OPTIK. In het vogelobservatorium staat de ultieme outdoor telescoop van SWAROVSKI OPTIK, de ST VISTA, waarmee het spectaculaire uitzicht verandert in een ware sensatie. Ook mag de winnaar aanwezig zijn bij de officiële opening. Deelnemen kan tot en met 20 maart a.s. via www.vogelbescherming.nl/namenwedstrijd. De jury bestaande uit Camilla Dreef (Vogelbescherming ambassadeur), Fred Wouters (directeur Vogelbescherming) en Jan de Roon (boswachter Natuurmonumenten) zal bepalen wie de winnaar wordt. De uiteindelijke naam van het vogelobservatorium wordt tijdens de officiële opening bekend gemaakt.

Naar een dynamische delta

Het vogelobservatorium wordt gerealiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten en is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sport¬visserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds - met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De bouw van het vogelobservatorium wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Provincie Zuid-Holland en BPD Cultuurfonds.