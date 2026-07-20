Twee personen overleden, één zwaargewond bij eenzijdig ongeval





Maandag 20 juli 2026 heeft rond 00:30 uur een ernstig eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden op de Westdijk in de polder van Dirksland.

Een personenauto raakte door nog onbekende oorzaak een boom en kwam vervolgens onderaan de dijk tot stilstand.

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De brandweer heeft het voertuig met behulp van een lier overeind getrokken om de inzittenden te kunnen bereiken.

Voor twee inzittenden, een 33-jarige man uit Middelharnis en een 18-jarige man uit Herkingen, kwam de hulp te laat. Zij zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. Een derde inzittende raakte zwaargewond. De brandweer heeft het slachtoffer uit het voertuig bevrijd, waarna deze met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

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Door Internetredactie Omroep Archipel