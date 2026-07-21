Geef vissen meer lucht: houd voer en afval uit het water





Waterschap Hollandse Delta roept inwoners op om te helpen vissterfte te voorkomen tijdens het warme weer. Door de aanhoudende warmte en weinig tot geen regen neemt het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater af. Inwoners kunnen met eenvoudige acties helpen om dit te voorkomen.

Door de huidige weersomstandigheden heeft het water minder zuurstof, terwijl waterplanten en bacteriën juist meer zuurstof gebruiken. Vissen kunnen hierdoor in de problemen komen en in extreme gevallen kunnen de zwakkere exemplaren daardoor overlijden.

Inwoners kunnen zelf bijdragen aan beter oppervlaktewater door terughoudend te zijn met vislokvoer, geen brood aan eendjes te voeren en hondenpoep op te ruimen zodat dit niet in het water terecht kan komen. Visvoer en brood zijn organisch materiaal. Als er meer in het water komt dan er wordt opgegeten, kan het water troebel worden doordat algen en bacteriën groeien. "Deze ogenschijnlijk kleine handelingen maken het water schoner en helpen zuurstoftekort te voorkomen", aldus het waterschap.

Hollandse Delta houdt de situatie in de gaten en neemt waar nodig maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Wie dode vissen ziet of vissen die naar lucht happen, kan dit direct melden bij het waterschap via 088-974300.

"Juist in warme periodes is het belangrijk dat wij samen zorgen voor gezond water", zegt heemraad waterkwaliteit Piet van der Eijk van Waterschap Hollandse Delta. "Met kleine aanpassingen kunnen inwoners echt het verschil maken voor vissen en andere waterdieren."

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Door Internetredactie Omroep Archipel