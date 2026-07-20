Jeugd beleeft VR-middag in Melissant





Oranjevereniging Melissant heeft een middag met VR-games georganiseerd voor jongeren van 12 tot 17 jaar. De opkomst was, waarschijnlijk door de warmte, volgens de organisatie “een beetje klein”, maar de deelnemers vonden het “hartstikke leuk”.

Bestuurslid Michael de Vos kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de activiteit, die op zaterdag 11 juli 2026 plaatsvond. Bij virtual reality (VR) stap je letterlijk in het spel in plaats van dat je naar een scherm kijkt. Met een speciale bril en controllers bewegen deelnemers zich door een virtuele 3D-wereld, waarin ze kunnen samenwerken, voorwerpen oppakken of opdrachten uitvoeren.

De activiteit is speciaal georganiseerd voor de jeugd van 12 tot 17 jaar. Elk dorp lijkt te worstelen met het bereiken van deze doelgroep en volgens Michael horen ze ook in Melissant regelmatig dat er niets voor hen te doen is. “Een oud-bestuurslid had dit idee al verzonnen voor deze doelgroep, maar toen hadden we geen tijd om het uit te werken. Het idee is me wel altijd bijgebleven”, vertelt hij.

Samen een kasteel verdedigen

De jeugd kon kiezen uit verschillende spellen, zoals een actie- of avonturenspel. Favoriet was volgens het bestuurslid DragonFall, waarin moet worden samengewerkt om met pijl en boog een kasteel te verdedigen. De middag werd gezamenlijk afgesloten in een virtuele escaperoom die een uur duurde.

Ook het bestuur zelf heeft een spel gespeeld. “Het was heel raar voor je evenwichtsgevoel, zoals wanneer je over een smal balkje moet lopen op grote hoogte. Het is wel heel tof dat je in een ruimte van honderd bij honderd loopt, terwijl je in een kleine cirkel staat.”

Overnachten tijdens Huttendorp

Het volgende geplande evenement van Oranjevereniging Melissant is het Huttendorp eind augustus. Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar weer twee versies: eentje voor de basisschool en eentje voor jongeren van de middelbare school. “Vorig jaar hadden we best positieve reacties, dus we doen het dit jaar weer. Overdag kunnen ze lekker bouwen en hangen en ’s avonds hebben we een programma. De twaalfplusgroep is kleiner, dus ze mogen ook een nachtje blijven slapen.”

Ideeën voor volgende activiteiten heeft Michael nog genoeg, al moet hij die, bijvoorbeeld een schuimparty of paintballen, nog wel even doornemen met de rest van het bestuur.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel