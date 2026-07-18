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Wethouder en Goed voor Goed voeren 'goed en constructief gesprek' over 330.000 euro

Wethouder en Goed voor Goed voeren 'goed en constructief gesprek' over 330.000 euro - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Zaterdag 18 juli 2026

Gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting Goed voor Goed hebben maandag 13 juli 2026 volgens de gemeente een goed en constructief gesprek gevoerd. De reden van het gesprek was een terugvordering van € 330.000. Dit bedrag moest door Goed voor Goed binnen een maand worden terugbetaald.

Directeur van de stichting Joost van Welsenis gaf eerder al aan dat dat geen optie was. "Dat kunnen we niet, want anders hadden we de subsidie ook niet nodig." In het overleg tussen Goed voor Goed en wethouder Huising hebben beide partijen uitgesproken dat ze graag gezamenlijk tot een oplossing willen komen. De situatie wordt daarom zorgvuldig opnieuw bekeken.

Afgesproken is dat de onderbouwing van de verschillende standpunten nogmaals naast elkaar wordt gelegd. "Daarbij wordt ook gekeken waar eventuele verschillen van inzicht zijn ontstaan", aldus de gemeente. 

Wethouder Huising geeft aan het belangrijk te vinden dat dit proces zorgvuldig verloopt. "Goed voor Goed vervult een belangrijke maatschappelijke rol op Goeree-Overflakkee en de gemeente wil samen met de stichting bekijken hoe zij tot een passende oplossing kunnen komen." Van Welsenis sluit zich bij deze woorden aan.

Het gesprek over hoe eventuele verschillen zijn ontstaan, wordt na de zomer voortgezet.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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