Wethouder en Goed voor Goed voeren 'goed en constructief gesprek' over 330.000 euro





Gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting Goed voor Goed hebben maandag 13 juli 2026 volgens de gemeente een goed en constructief gesprek gevoerd. De reden van het gesprek was een terugvordering van € 330.000. Dit bedrag moest door Goed voor Goed binnen een maand worden terugbetaald.

Directeur van de stichting Joost van Welsenis gaf eerder al aan dat dat geen optie was. "Dat kunnen we niet, want anders hadden we de subsidie ook niet nodig." In het overleg tussen Goed voor Goed en wethouder Huising hebben beide partijen uitgesproken dat ze graag gezamenlijk tot een oplossing willen komen. De situatie wordt daarom zorgvuldig opnieuw bekeken.

Afgesproken is dat de onderbouwing van de verschillende standpunten nogmaals naast elkaar wordt gelegd. "Daarbij wordt ook gekeken waar eventuele verschillen van inzicht zijn ontstaan", aldus de gemeente.

Wethouder Huising geeft aan het belangrijk te vinden dat dit proces zorgvuldig verloopt. "Goed voor Goed vervult een belangrijke maatschappelijke rol op Goeree-Overflakkee en de gemeente wil samen met de stichting bekijken hoe zij tot een passende oplossing kunnen komen." Van Welsenis sluit zich bij deze woorden aan.

Het gesprek over hoe eventuele verschillen zijn ontstaan, wordt na de zomer voortgezet.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel