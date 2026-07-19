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DCMR vraagt inwoners mee te denken over nieuw meerjarenprogramma

DCMR vraagt inwoners mee te denken over nieuw meerjarenprogramma - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Zondag 19 juli 2026

Milieudienst DCMR, die voor gemeenten en de provincie toezicht houdt op de naleving van milieuregels en advies geeft over de leefomgeving, stelt een nieuw meerjarenprogramma (MJP) op voor de periode 2027-2030. Daarin legt de organisatie vast welke onderwerpen de komende jaren extra aandacht krijgen. Om daarbij de juiste keuzes te maken, vraagt DCMR ook de mening van inwoners uit de regio.

In een korte vragenlijst kunnen deelnemers aangeven wat ze belangrijk vinden in hun leefomgeving. Ook wordt gevraagd naar de tevredenheid over de omgeving en ervaren overlast of hinder. Dit kan gaan over geluidsoverlast, maar ook over luchtkwaliteit of stank. Het onderzoek is te vinden via de website van DCMR.

In een MJP staan de opgaven en prioriteiten voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Het programma moet bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. In het plan van 2023-2026 waren concrete speerpunten onder meer het terugdringen van fijnstof en PFAS, en het begeleiden van de energietransitie.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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