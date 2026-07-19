DCMR vraagt inwoners mee te denken over nieuw meerjarenprogramma





Milieudienst DCMR, die voor gemeenten en de provincie toezicht houdt op de naleving van milieuregels en advies geeft over de leefomgeving, stelt een nieuw meerjarenprogramma (MJP) op voor de periode 2027-2030. Daarin legt de organisatie vast welke onderwerpen de komende jaren extra aandacht krijgen. Om daarbij de juiste keuzes te maken, vraagt DCMR ook de mening van inwoners uit de regio.

In een korte vragenlijst kunnen deelnemers aangeven wat ze belangrijk vinden in hun leefomgeving. Ook wordt gevraagd naar de tevredenheid over de omgeving en ervaren overlast of hinder. Dit kan gaan over geluidsoverlast, maar ook over luchtkwaliteit of stank. Het onderzoek is te vinden via de website van DCMR.

In een MJP staan de opgaven en prioriteiten voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Het programma moet bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. In het plan van 2023-2026 waren concrete speerpunten onder meer het terugdringen van fijnstof en PFAS, en het begeleiden van de energietransitie.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel