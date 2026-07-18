Raad kiest koers: belastingen omhoog, voorzieningen onder de loep





Op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli 2026 is uitgebreid gedebatteerd over Samen Keuzes Maken en is gekozen voor het tussenscenario. Dit scenario is een middenweg: het voorkomt een totale afbraak van voorzieningen, maar betekent wel dat inwoners meer gaan betalen en dat sommige diensten soberder worden.

Door Connie Bestman

In ruim twee uur gingen de partijen met elkaar in gesprek over de noodzaak van fundamentele keuzes vanwege een verslechterende financiële toekomst. Zonder ingrijpen heeft de gemeente in 2030 een structureel tekort van 10 miljoen euro wat kan oplopen tot 16 miljoen euro in 2040.

Het project Samen Keuzes Maken is een grootschalig traject om de financiële houdbaarheid van de gemeente op de lange termijn te borgen. Door stijgende kosten in de zorg, inflatie en lagere bijdragen van het Rijk moet de gemeente scherpe keuzes maken over welke voorzieningen behouden blijven en welke lasten voor inwoners stijgen. Hoewel de fracties met het gekozen scenario instemden, benadrukten velen dat dit een richtinggevend kader is en geen "automatische sluitingslijst". De VVD had echter liever de basisvariant als vertrekpunt gezien om scherper te bepalen welke taken echt noodzakelijk zijn.

Verschillende partijen, zoals de SGP en het CDA, pleitten ondanks de bezuinigingen, voor het behoud van een basisniveau in de kernen met onder meer ontmoetingsplekken en een begraafplaats in elk dorp. Maar tegelijkertijd gaf de SGP aan dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is. “De kaasschaaf volstaat niet. De bottenbijl voldoet niet. Slim hervormen is nodig”

Zwembaden

Een punt van discussie was de toekomst van de zwembaden. Trots op Goeree-Overflakkee wil hierover snel duidelijkheid en vroeg het college om al in 2027 één zwembad te sluiten en twee zwembaden open te houden op het eiland. Wethouder Huising zegde toe om na de zomer met een concreet voorstel te komen. De SGP vroeg zich af of de financiële ruimte in het tussenscenario niet al opgaat aan het openhouden van twee zwembaden. Wethouder Meijroos kwam daarop met de volgende reactie: “Twee zwembaden in de lucht houden, betekent niet per se dat wij die in de lucht moeten houden. Misschien is een tussenvariant ook daar denkbaar dat we een commerciële partij vragen het zwembad te exploiteren.” Hij wenste de raad dan ook veel creativiteit toe in de zoektocht “naar de juiste oplossing voor dat soort opgaven die ook vanuit coalitieakkoord komen.”

Woonlasten en belastingen

In het tussenscenario stijgen de woonlasten aanzienlijk. De OZB voor woningen en bedrijven zal naar verwachting stijgen naar het landelijk gemiddelde, en de afvalstofheffing moet 100% kostendekkend worden.

Ook moeten er meer inkomsten komen vanuit toeristen en forensen. Zo stellen TOG en het CDA voor om extra inkomsten te genereren door deze belastingen te verhogen, zodat bezoekers meer bijdragen aan de voorzieningen.

Over de hondenbelasting is een levendige discussie gevoerd, vooral vanwege de tegenstrijdigheid tussen het voorgestelde tussenscenario en de afspraken in het coalitieakkoord. Het tussenscenario wil deze belasting opnieuw invoeren, terwijl het coalitieakkoord dat juist niet wil. Volgens Petra ’t Hoen (PRO) zou door het niet herinvoeren een gat ontstaan van € 379.000. TOG was stellig en geeft aan dat zij hondenbelasting niet wenselijk vinden. Fractievoorzitter Jos de Jonge had een duidelijke mededeling voor de aanwezige ambtenaren: “Ze hoeven wat ons betreft hier niet met voorstellen voor te komen in welk scenario dan ook.” Later draaide hij wat bij en noemde het een “laatste redmiddel.” Ook Tim Jochems van het CDA gaf uiteindelijk aan dat het niet “in beton gegoten is” en er altijd over worden nagedacht.

Volgens wethouder Meijroos is “alles het afwegen waard.” Hij benadrukte dat het tussenscenario een kader is en dat de uiteindelijke politieke afweging over specifieke maatregelen, zoals de hondenbelasting, bij de raad blijft liggen.

Happy Meal

Een opvallend moment in het debat was de kritiek van de VVD op de scenario-opzet, wat de fractie vergeleek met een "McDrive-achtig effect" waarbij diverse keuzes in vaste pakketten worden gepresenteerd. Wethouder Meijroos pareerde deze vergelijking: "De McDrive van de VVD. U bent op zoek naar een Happy Meal. Dat geven we hier niet uit in dit scenario". Hiermee wilde hij onderstrepen dat er in de huidige financiële crisis geen eenvoudige of puur prettige opties meer over zijn.”

Naast alle beslissingen die inwoners kunnen raken, was GAAN kritisch over de eigen ambtelijke organisatie. De partij stelde de vraag hoe de politiek aan inwoners kan uitleggen dat voorzieningen mogelijk verdwijnen en lokale lasten stijgen, terwijl de overheid zichzelf buiten schot houdt. Volgens Ellen Nijssen zou de organisatie inmiddels tot de grootste, structurele uitgavenpost van de begroting horen, waarbij het gaat om tientallen miljoenen euro’s aan belastinggeld. GAAN vroeg daarom om een strategische visie op de organisatie richting 2030, inclusief de inzet van digitalisering en kunstmatige intelligentie.

De komende maanden worden de maatregelen per thema concreet uitgewerkt, waarbij ook inwoners en verenigingen worden betrokken via participatietrajecten.

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