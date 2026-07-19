Nieuwe wijk krijgt 260 woningen, brandweerkazerne en versmarkt





De plannen voor de nieuwe wijk Bommelerbosch in Den Bommel zijn een stap verder. De wijk krijgt 260 woningen, een nieuwe brandweerkazerne, een uitbreiding van de begraafplaats en mogelijk een versmarkt. Tijdens een presentatieavond op donderdag 16 juli kreeg de gemeenteraad een update over de plannen.

Sinds eind 2022 wordt gewerkt aan de plannen voor de nieuwe wijk aan de zuidkant van Den Bommel. De wijk moet goed aansluiten op het dorp en het voetbalveld. Ook moeten auto's de wijk gemakkelijk in en uit kunnen rijden. Er komt een mix van woningen voor verschillende doelgroepen, zodat zowel jonge als oudere bewoners er kunnen wonen. De verschillende soorten woningen worden verspreid door de wijk gebouwd.

Ook komen er 36 kleine woonzorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. De bewoners huren de woning en krijgen de zorg die zij nodig hebben. Zij hoeven die zorg niet zelf te regelen.

Versmarkt

De ontwikkelaar hoopt dat er een versmarkt komt in een gebouw dat ook voor andere functies gebruikt kan worden. Volgens hem bleek tijdens de eerste gesprekken met inwoners dat hier veel behoefte aan is. Wel is het lastig om een ondernemer te vinden die zo'n versmarkt wil beginnen.

Projectleider gebiedsontwikkeling Bart Schoonaert legt uit dat hierover afspraken zijn gemaakt met de provincie. "In de gesprekken was de provincie absoluut tegenstander van een supermarkt, buurtsuper of alles waar het woord super in zat. Dus uiteindelijk zijn we er met de provincie uitgekomen dat er wel een soort versmarkt mag komen, maar die mag niet groter worden dan 500 vierkante meter

Lukt het niet om een versmarkt te realiseren, dan kan het gebouw ook voor iets anders worden gebruikt.

Overleg met omwonenden

Het CDA vroeg ook naar de bezwaren van bewoners van de Johan Frisolaan. Volgens de ontwikkelaar is er persoonlijk met de bewoners gesproken en zijn het plan en de inrichting van de wijk op een aantal punten aangepast. Zo is de afstand tot de wijk groter gemaakt. Ook is aan de bewoners gevraagd of zij liever uitkijken op de zijkant van de nieuwe woningen of op de voordeuren.

Het plan zit nu in de laatste fase voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Op dit moment bekijkt de gemeente de reacties die op het plan zijn binnengekomen. Op 17 september 2026 bespreekt de gemeenteraad het plan opnieuw.

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Door Internetredactie Omroep Archipel