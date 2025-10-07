Hoe zorg je dat je erfenis geen ergenis wordt?

In de uitzending van Op de Hoagte stonden testamenten en erfenissen centraal. Presentatoren Maarten de Korte en Mark Lagendijk spraken met register-executeur Jolande Spek als deskundige. Spek, die sinds drie jaar haar eigen praktijk runt, gaf inzicht in de vaak complexe wereld van nalatenschappen en leef- en bijleventestamenten.

Jolande Spek legt uit dat een register-executeur niet alleen een testament kan voorbereiden, maar ook de uitvoering ervan begeleidt. “Wij zorgen dat alles goed wordt geregeld, van abonnementen en verzekeringen tot de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral bij mensen in rouw kunnen emoties leiden tot conflicten, en daar kunnen wij de rust bewaren,” vertelt Spek. Ze adviseert om het liefst al vroeg in het leven afspraken vast te leggen. “Van erfenis geen ergenis – dat is het uitgangspunt. Het voorkomt veel onzekerheid en zorgt dat de laatste wil wordt uitgevoerd zoals gewenst.”

Testamenten: wie heeft ze nodig?

Spek benadrukt dat niet iedereen een testament nodig heeft. “Voor alleenstaanden met goed geregeld contact met naasten is het vaak niet noodzakelijk. Maar bij samenwoners, gehuwden of samengestelde gezinnen kan het cruciaal zijn. Stiefkinderen zijn bijvoorbeeld niet automatisch erfgenaam; dit moet expliciet in een testament worden vastgelegd.” Sinds 2018 is het huwelijksrecht veranderd, waardoor het vermogen opgebouwd vóór het huwelijk privé blijft en het vermogen na het huwelijk gezamenlijk wordt. Dit kan van invloed zijn op nalatenschappen en vereist goede afspraken.

Niet iedere erfenis is wenselijk. Spek: “Mensen kunnen een nalatenschap verwerpen, bijvoorbeeld bij schulden. Maar er zijn strikte regels: elk handelen, zoals een klein aankoopje met het pasje van de overledene, kan worden gezien als aanvaarding.” Ze benadrukt het belang van bewust handelen om schuldeisers niet onbedoeld aansprakelijk te maken.

Levenstestamenten

Een belangrijk onderdeel van de uitzending ging over leeftestamenten. Hiermee kunnen mensen vastleggen wie hun financiële en medische zaken regelt wanneer ze zelf niet meer handelingsbekwaam zijn. “Het kan een kind zijn, een partner of een professionele bewindvoerder,” legt Spek uit. In sommige gevallen is een toezichthouder aangewezen, en soms geldt een tweetrapsraket waarbij beslissingen altijd door twee personen genomen moeten worden. Zo blijft er controle en veiligheid in de uitvoering.

In de praktijk komt Spek ook schrijnende situaties tegen, zoals nalatenschappen met schulden of onverwachte digitale bezittingen zoals cryptomunten. Ze vertelt over een samenwonend stel met een jong kind, waarbij de vader plotseling overleed en de moeder nergens toegang toe had voor de digitale munten. Dankzij deskundige begeleiding kon ze de nalatenschap veilig regelen en bleef het gezin financieel beschermd.

Regel het voor je naasten

Spek sluit af met een belangrijke boodschap: “Het gaat er niet alleen om dat je zaken voor jezelf regelt, maar vooral voor je naasten. Als je alles goed vastlegt, weet je zeker dat je wensen worden uitgevoerd en dat de nabestaanden zonder zorgen verder kunnen.”

