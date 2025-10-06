Gemeente ondertekent nieuw Kustpact en wint strandprijs

Tijdens de Nederlandse Kustdagen op 1 en 2 oktober 2025 in Noordwijk heeft de gemeente Goeree-Overflakkee zich aangesloten bij het nieuwe Kustpact 2026–2030. Tegelijkertijd werd bekend dat de stranden van het eiland de hoogste score behaalden in de jaarlijkse verkiezing van de schoonste stranden binnen de provincie Zuid-Holland.

Kustpact

Het Kustpact is een meerjarige samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers, gericht op het beschermen van de Nederlandse kust. In het nieuwe pact, dat het huidige Kustpact 2017–2025 opvolgt, staat de balans tussen recreatie, toerisme, natuur en leefomgeving centraal. Volgens het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is die balans steeds belangrijker geworden nu het kusttoerisme de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. Minister Mona Keijzer ondertekende het pact namens het Rijk.

Samenwerking

Goeree-Overflakkee is een van de 55 partijen die het pact hebben ondertekend. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman stelt in een verklaring dat de kust “van groot belang is voor de economie, het landschap en de leefbaarheid van de gemeente.” Ook wethouder Henk van Putten benadrukt het belang van samenwerking tussen gemeente, ondernemers, natuurorganisaties en vrijwilligers in het kustbeheer.

Strandprijs

Tijdens hetzelfde evenement maakte de organisatie van de jaarlijkse Strandverkiezingen bekend dat Goeree-Overflakkee de hoogste waardering kreeg voor strandkwaliteit binnen de provincie Zuid-Holland. De stranden kregen een rapportcijfer van 9,3. Landelijk ging de titel voor schoonste stranden naar het eiland Vlieland.

Resultaten

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de Nederlandse Kustvereniging, Blauwe Vlag/Green Key Nederland en KIMO/VNKG: de Vereniging van Kustgemeenten. De beoordeling is gebaseerd op metingen van onder meer zwerfafval, onderhoud en voorzieningen. Alle resultaten zijn openbaar te raadplegen via strandmonitoring.nl.

Het volledige Kustpact 2026–2030 wordt in het najaar van 2025 gepubliceerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel