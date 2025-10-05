Dag van de Leraar: docenten delen hun passie voor onderwijs

De uitzending van Op de Hoagte op woensdag 1 oktober 2025 stond in het teken van de Dag van de Leraar, die dit jaar op maandag 6 oktober valt. Twee bevlogen docenten uit Goeree-Overflakkee waren te gast om te praten over hun werk, hun leerlingen en de kracht van goed onderwijs.

Door Redactie Op de Hoagte

Joffrie Koningswoud, docent Nederlands aan de RGO Beroepscampus in Middelharnis, en Jacques van Roosmalen, leerkracht op de Bosseschool in Middelharnis, vertelden openhartig over hun ervaringen, uitdagingen en de voldoening die het leraarschap brengt. “Docent zijn is zoveel meer dan je vak geven,” vertelt Joffrie. “Ik geef Nederlands, maar mijn werk draait net zo goed om luisteren, signaleren, begeleiden. Als mentor probeer je kinderen echt verder te helpen. Niet alleen met taal, maar ook als mens.”

Collega Jacques knikt instemmend. Op de basisschool, zegt hij, is de rol van de leerkracht nóg breder. “We geven van alles wat: van rekenen en aardrijkskunde tot gym. En je bent ook een stukje opvoeder, rolmodel, vertrouwenspersoon. Dat maakt het vak intensief, maar ook ontzettend waardevol.”

Beiden zien hoe belangrijk die menselijke kant is. “Als een kind zich prettig voelt in de klas,” zegt Joffrie, “dan komt het leren vanzelf. Didactiek is belangrijk, maar verbinding is het fundament.”

Werkdruk

“Basisschooldocenten hebben het zwaar,” zegt Jacques. “Er komt enorm veel op je bordje. En toch is het het mooiste vak dat er is. Iedere dag weer die glimmende oogjes van kinderen die iets van je willen leren. Daar doe je het voor.” Joffrie vult aan: “We hebben veel vakantie, dat hoor je vaak,” zegt hij lachend. “Maar die tijd hebben we ook nodig. Het onderwijs kent piekmomenten waarin je echt alle zeilen bij moet zetten. Je bent voortdurend ‘aan’, dat kost energie.” Toch overheerst trots. “Ik zou niet anders willen,” zegt Jacques. “Elke dag opnieuw kun je verschil maken.”

Mannen voor de klas

In het gesprek komt ook de scheve man-vrouwverdeling in het onderwijs ter sprake. “Op onze school hebben we 450 leerlingen, maar slechts twee mannelijke leerkrachten,” vertelt Jacques. “Dat is één op vijftig. En dat is zonde. Mannen brengen iets eigens in een klas. Net als vrouwen. Die afwisseling doet kinderen goed.”

Joffrie ziet hetzelfde beeld in het voortgezet onderwijs. “Bij Nederlands staan vooral vrouwen voor de klas, terwijl bij vakken als wiskunde of aardrijkskunde weer meer mannen werken. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar ik merk wel hoe waardevol het is om diversiteit in het team te hebben.”

Ontbijt

Ook maatschappelijke thema’s komen ter sprake, zoals kinderen die zonder ontbijt naar school komen. Joffrie vertelt dat zijn school een aantal jaar geleden besloot om altijd een gratis ontbijt klaar te zetten. “Als een kind met honger komt, kan het anoniem even iets eten. Dat is belangrijk. Niemand hoeft zich daar ongemakkelijk bij te voelen.”

Jacques ziet zulke situaties gelukkig minder vaak, maar herkent het belang van aandacht en zorg. “Het gaat erom dat je er bent, dat kinderen weten dat ze op jou kunnen rekenen. Dat maakt het verschil.”

Trots

Aan het einde van het gesprek klinkt vooral trots. “Docent zijn is druk, soms stressvol,” zegt Joffrie. “Maar als je weet dat je een kind kunt helpen groeien, dat je echt iets betekent, dat is onbetaalbaar.” Jacques zegt: “Ik kan met recht zeggen dat dit het mooiste vak is dat er bestaat.”

