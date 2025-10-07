TOG bezoekt Achthuizen en Ouddorp voor lokale werkbezoeken

Leden van de lokale politieke partij Trots Op Goeree-Overflakkee (TOG) hebben onlangs twee werkbezoeken afgelegd op het eiland. In Achthuizen hielpen zij mee bij het opknappen van de keet bij de ijsbaan. In Ouddorp gingen zij in gesprek met vertegenwoordigers uit de recreatiesector.

Op uitnodiging van de Biwa, de Oranjevereniging en de dorpsraad van Achthuizen hebben drie steunfractieleden van TOG meegeholpen bij het opknappen van de keet bij de ijsbaan. De keet en de aangrenzende velden worden het hele jaar door gebruikt voor activiteiten, waaronder het jaarlijkse huttendorp. Recent zijn er afspraken gemaakt met de gemeente over het behoud van de keet en het gebruik ervan voor dorpsactiviteiten. Dankzij de opknapbeurt kon ook het dorpsfeest ‘Achter de molen’ doorgaan.

Op woensdag 1 oktober 2025 bracht een afvaardiging van TOG een werkbezoek aan De Klepperstee in Ouddorp. Dit gebeurde op uitnodiging van het bestuur van de VEERO (Vereniging van Eigenaren van Recreatie Ondernemingen op Goeree-Overflakkee). Tijdens het bezoek spraken de aanwezigen over actuele onderwerpen binnen de recreatiesector. Onder meer de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting, de mogelijke besteding van extra inkomsten in de sector en verkeersdrukte tijdens het zomerseizoen kwamen aan bod. Ook andere thema’s die spelen binnen de recreatie op het eiland werden besproken.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over het terrein van De Klepperstee, waarbij onder andere het natuurbad en de horecavoorzieningen werden bekeken.

