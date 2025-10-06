Gemeente sluit zich aan bij oproep VNG over asielopvang

De gemeente Goeree-Overflakkee deelt de zorgen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de situatie rondom asielopvang, overlastgevende asielzoekers en de opvang van Oekraïense ontheemden. Dat blijkt uit de reactie van de gemeente op een brandbrief die de VNG op 22 september 2025 aan het kabinet stuurde. In de brief roept de VNG het kabinet op om snel maatregelen te nemen.

Door Evi Vos

Volgens de VNG worden gemeenten steeds verder worden belemmerd in hun uitvoeringstaken, terwijl de maatschappelijke onrust toeneemt. Volgens de VNG komt hierdoor ook de veiligheid van inwoners en bestuurders onder druk te staan. De organisatie pleit onder meer voor duidelijke rijksregie, structurele financiering en een versnelde aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Weinig overlast

De gemeente Goeree-Overflakkee laat weten dat zij op dit moment weinig tot geen overlast ervaart van asielzoekers of Oekraïense ontheemden. Wel onderschrijft de gemeente het belang van een snelle en duidelijke aanpak van overlastgevers, mocht dat nodig zijn. Volgens de gemeente is er vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) al een handelingsperspectief voor asielzoekers die overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door overplaatsing naar andere locaties. Voor Oekraïense ontheemden ontbreekt zo’n regeling nog.

Ook de financiering van de opvang noemt de gemeente een knelpunt. Er is behoefte aan meer duidelijkheid over welke taken wettelijk verplicht zijn en hoe die gefinancierd worden. “Dan kunnen wij ons daar goed op voorbereiden,” aldus de gemeente.

Spreidingswet

Goeree-Overflakkee voldoet op dit moment aan de spreidingswet en huisvest asielzoekers op twee schepen in Stellendam en Middelharnis. Daarnaast zijn er via flexwoningen ruim 300 Oekraïense ontheemden opgevangen. Ook voldoet de gemeente aan haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Hoewel de opvang over het algemeen goed verloopt, merkt de gemeente dat er druk op de voorzieningen ontstaat, vooral rondom de opvang van Oekraïense ontheemden. Dat komt onder andere doordat er landelijk te weinig opvangplekken beschikbaar zijn en het kabinet vooralsnog geen structurele oplossingen biedt.

De gemeente geeft verder aan dat het lastig is aan inwoners uit te leggen waarom sommige gemeenten de spreidingswet niet naleven, terwijl Goeree-Overflakkee dat wel doet. De wet wordt namelijk niet gehandhaafd door het rijk. De gemeente geeft aan wet- en regelgeving te volgen rond opvang, maar maakt daarbij niet concreet welke plannen of beleidslijnen lokaal worden gehanteerd.

Steun

De gemeente hoopt op meer duidelijkheid en (financiële) steun vanuit het rijk. Ook wil zij dat er duidelijke wet- en regelgeving komt waar gemeenten op kunnen bouwen.

De brief van de VNG is hier te lezen.

Debat

Tijdens het debat op 2 oktober 2025 over het vreemdelingen- en asielbeleid in de Tweede Kamer gaven de ministers van Asiel en Migratie toezeggingen. Ze beloofden onder meer om binnenkort cijfers te delen over asielzaken waarin bezwaar of beroep is aangetekend, om de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over een onderzoek naar mogelijke aanpassingen in het beleid en over bevoegdheden van boa’s en politie op COA-terreinen.

