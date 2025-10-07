Subsidie van 1,8 miljoen beschikbaar voor bosaanleg

Grondeigenaren in Zuid-Holland kunnen tussen 3 en 28 november 2025 opnieuw subsidie aanvragen voor het aanleggen van bos. De regeling ‘Meer bos in Zuid-Holland’ is bedoeld om de bosuitbreiding in de provincie te stimuleren en sluit aan bij de landelijke Bossenstrategie. Voor het jaar 2025 is er 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De subsidie is bedoeld voor eigenaren of erfpachters van grond die bos willen aanplanten of ruimte willen geven aan spontane bosontwikkeling. Ook projecten waarbij landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur of bos komen in aanmerking. Een belangrijke voorwaarde is dat het nieuwe bos past in het bestaande landschap en bijdraagt aan de biodiversiteit.

Belang van bossen

Bossen spelen een steeds grotere rol in het provinciaal beleid. Ze leveren een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering, slaan CO2 op en bieden verkoeling bij hitte. Daarnaast zijn bossen van belang voor recreatie, biodiversiteit en de opvang van overtollige neerslag. Om die redenen zet de provincie Zuid-Holland zich actief in voor het vergroten van het bosoppervlak.

De regeling is onderdeel van de Nationale Bossenstrategie, die in 2020 is vastgesteld door het Rijk in samenwerking met de provincies. Het landelijke doel is om het bosareaal met 37.000 hectare uit te breiden, wat neerkomt op een groei van tien procent ten opzichte van 2020. De provincie Zuid-Holland werkt daarbinnen met een eigen aanpak, vastgelegd in het zogenoemde Groeimodel bos en bomen.

Plan

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten aanvragers een projectplan indienen waarin onder meer staat hoeveel en welke soorten bomen worden geplant, hoe het bos wordt ingericht en hoe het beheer eruitziet. De kwaliteit van het voorstel speelt een belangrijke rol in de toekenning van de subsidie. De aanvragen worden namelijk beoordeeld aan de hand van inhoudelijke criteria, zoals de ligging ten opzichte van bestaande natuur, het gebruik van inheemse boomsoorten, de mate van toegankelijkheid voor publiek en de ecologische waarde van het geplande bos.

De subsidieaanvraag verloopt via het digitale formulier op de website van de provincie. Daarbij moet onder andere een begroting en een verklaring van de betreffende gemeente worden meegestuurd. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces is beschikbaar op de website van de provincie Zuid-Holland. Aanvragers die advies willen over cofinanciering of aanvullende ondersteuning kunnen terecht bij organisaties als Trees for All en LifeTerra. Vragen over de regeling kunnen worden gesteld via uitvoeringgroen@pzh.nl. Vragen over het aanleggen van een bos kunnen gesteld worden via bosmakelaar@pzh.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel