Nieuwe Erfgoedagenda moet cultureel erfgoed veiligstellen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een nieuwe Erfgoedagenda voor de periode 2025 tot en met 2028. Deze agenda beschrijft wat de gemeente de komende jaren wil doen om het cultureel erfgoed te beschermen en beter te benutten. Het gaat hierbij om oude gebouwen, bijzondere landschappen, archeologische plekken en historische verhalen. De agenda laat zien welke taken de gemeente moet uitvoeren, welke extra ambities ze heeft en hoeveel mensen en geld daarvoor nodig zijn.

Omgevingswet

Een belangrijk onderdeel van de Erfgoedagenda is de nieuwe Omgevingswet, die sinds 2024 geldt. Deze wet bepaalt dat erfgoed een duidelijke plek moet krijgen in de plannen voor de leefomgeving. De gemeente werkt daarom aan een Omgevingsplan, waarin regels komen om monumenten en hun omgeving te beschermen. Zo wil de gemeente voorkomen dat waardevol erfgoed verloren gaat. De gemeente blijft ook verantwoordelijk voor vergunningen, toezicht en handhaving rondom erfgoed. Daarnaast wil de gemeente bewoners en andere belanghebbenden actief betrekken bij het erfgoedbeleid.

Archeologie

Archeologie komt uitgebreid aan bod in de nieuwe erfgoedagenda. De kaart met archeologische gebieden is verouderd en wordt vernieuwd. Er komen nieuwe thema’s bij, zoals maritieme archeologie, het erfgoed in het water, zoals bruggen, sluizen en dijken. Ook erfgoed dat te maken heeft met oorlogen, zoals de Atlantikwall en de Koude Oorlog, krijgt meer aandacht. De gemeente maakt een plan om archeologisch onderzoek beter te organiseren, hiervoor worden experts ingeschakeld.

Gemeentelijke monumenten

Het beleid voor gemeentelijke monumenten zal worden aangepast. Er worden elf nieuwe monumenten toegevoegd, terwijl 23 oude monumenten worden verwijderd. De gemeente werkt aan duidelijkere en gelijkmatigere beschrijvingen van deze monumenten. Het interieur van monumenten wordt ook meegenomen in de bescherming, als eigenaren daarvoor openstaan. Verder onderzoekt de gemeente hoe monumentale gebouwen en plekken uit de periode na de Tweede Wereldoorlog, zoals de Wederopbouw en de Koude Oorlog, beter beschermd kunnen worden.

Projecten

De gemeente wil erfgoed zichtbaarder en aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. Zo wordt Fort Prins Frederik verder ontwikkeld met activiteiten en openstellingen. Ook blijft de gemeente betrokken bij het beschermen van het historische landschap rond het Haringvliet. Erfgoed krijgt een grotere rol in het toeristisch beleid, met aandacht voor bijvoorbeeld het cultuurlandschap bij Ouddorp en de Atlantikwall. Vanaf 2025 wordt erfgoed ook meegenomen in de klimaatstresstest, om de risico’s van klimaatverandering beter in kaart te brengen.

Budget

Om al deze plannen goed uit te voeren, heeft de gemeente meer personeel nodig, daarom komt er één extra medewerker bij. Voor de uitvoering van de Erfgoedagenda is een budget van 411.000 euro beschikbaar voor de jaren 2025 tot en met 2028. Dit geld wordt gebruikt voor personeelskosten, onderzoek en het vernieuwen van kaarten en plannen.

Toekomst

In de erfgoedagenda staan ook de toekomstige wensen van de gemeente, zoals het maken van een overzichtskaart met belangrijke erfgoedplekken, een subsidieregeling voor monumenteneigenaren, aandacht voor immaterieel erfgoed (zoals tradities en verhalen) en meer betrokkenheid van bewoners bij erfgoed.



De erfgoedagenda is te lezen op de website van de gemeente.

Door Internetredactie Omroep Archipel