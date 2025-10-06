Waterschap verlaagt waterpeil voor de winter

Waterschap Hollandse Delta is vanaf 1 oktober 2025 begonnen met het verlagen van het waterpeil in sloten en vaarten. Deze overgang van zomerpeil naar winterpeil gebeurt elk jaar aan het begin van oktober, als het stormseizoen begint. Het stormseizoen duurt zes maanden.

In de herfst en winter valt er vaak meer regen. Ook kan er smeltwater van sneeuw bijkomen. Door het waterpeil nu alvast te verlagen, is er straks genoeg ruimte om al dat extra water op te vangen. Zo helpt het waterschap om wateroverlast te voorkomen.

De vier peilbeheerders van Hollandse Delta laten het waterpeil stap voor stap zakken. Dat gebeurt verspreid over de komende weken, zodat het op een veilige en gecontroleerde manier gaat.

In het voorjaar gaat het peil weer omhoog, zodat er in de zomer genoeg water is voor bijvoorbeeld landbouw en natuur.

Door Internetredactie Omroep Archipel