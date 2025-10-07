Noodpakketten vliegen over de toonbank

Op Goeree-Overflakkee zijn vanaf 6 oktober 2025 noodpakketten verkrijgbaar in vier supermarkten. Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente en lokale supermarktondernemers. De pakketten zijn gewild en inmiddels bijna uitverkocht.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman gaf op maandag 6 oktober 2025 het startsein door het eerste pakket te kopen bij de Jumbo in Ouddorp. De betrokken supermarktondernemers, Lennart van den Houten (Plus Ooltgensplaat en Stellendam), André Slingerland (Plus Middelharnis) en Coen Sperling (Jumbo Ouddorp), waren ook aanwezig bij de aftrap. “Deze actie zien wij als een noodzaak, mochten er calamiteiten zijn zoals onlangs in Spanje en Portugal waar men een lange tijd zonder stroom en internet heeft gezeten,” vertelt Andre Slingerland van Plus supermarkt in Middelharnis.

Ondersteuning

De gemeente ondersteunt het project met een korting van € 5,- per pakket (de originele prijs is € 34,99). Daarnaast worden 165 pakketten gratis beschikbaar gesteld aan inwoners die wekelijks voedsel ontvangen via de Voedselbank of die een schuldhulpverleningstraject doorlopen. De pakketten zijn met zorg samengesteld door ontwikkelbedrijf GOwerkt in Middelharnis. “Deze actie is vooral bedoeld om de mensen bewust te maken. Zorg ervoor dat je jezelf de eerste 72 uur kunt redden. Naast enkele producten zit er in het pakket ook informatie om andere producten in huis te halen, “ vertelt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Inhoud

De pakketten kosten € 29,99 en zijn te koop bij de genoemde Plus- en Jumbo-vestigingen. Ze bevatten onder meer een noodradio en lang houdbare producten, bedoeld om inwoners te helpen een eigen noodpakket samen te stellen waarmee zij bij noodsituaties 72 uur zelfvoorzienend kunnen zijn. “Totaal hebben we 250 pakketten per vestiging, dus 1000 in totaal. We hebben er nu 100 staan en die zijn al bijna uitverkocht,” vertelt Coen Sperling van Jumbo in Ouddorp. “We gaan dus bij bestellen," voegt hij eraan toe. De 5 euro korting van de gemeente geldt alleen voor de eerste 1000 stuks.

Informatie

In de vier supermarkten zijn ook displays van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te vinden, met aanvullende producten om het noodpakket verder aan te vullen.

