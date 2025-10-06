Gemeente presenteert toekomstplan tot 2050: iedereen kan reageren

Sinds 22 september 2025 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Goeree-Overflakkee ter inzage. De inzageperiode loopt tot en met 2 november 2025. Deze visie geeft een overzicht van de plannen en uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling van wonen, werken, recreëren, natuur en cultuur in de gemeente, met een blik tot 2050. Iedereen kan de stukken inzien en reageren.

Toekomstvisie

De omgevingsvisie is een toekomstplan waarin alle aspecten van de leefomgeving worden meegenomen en rekening wordt gehouden met de behoeften van inwoners en ondernemers. Daarbij hoort ook een ‘Visie op de kernen’, waarin per dorp en stad wordt bepaald hoe deze zich kunnen blijven ontwikkelen. In het voorjaar van 2024 en 2025 zijn inwoners en ondernemers betrokken bij het proces via inloopbijeenkomsten en enquêtes. De input uit deze gesprekken is verwerkt in het huidige ontwerp.



Reageren

Belangstellenden kunnen hun reactie schriftelijk, per e-mail of per post indienen onder vermelding van ‘omgevingsvisie’. Alle reacties worden verzameld, beantwoord en zo mogelijk meegenomen in de definitieve versie. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de visie in januari 2026 vast, waarna een formele terugkoppeling volgt.

De stukken zijn beschikbaar via Overheid.nl, het Omgevingsloket en de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Door Internetredactie Omroep Archipel