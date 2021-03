Beeldje in Ooltgensplaat krijgt nieuwe locatie

Een stenen beeldje van een gezin dat al sinds jaar en dag in Ooltgensplaat aan de Van Weelstraat staat, heeft een nieuw plekje gekregen. Sinds half maart 2021 prijkt het voor de hoofdingang van het seniorencomplex Plaetinum/Maximaplein. Oost West Wonen heeft het in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee, de dorpsraad en de nabestaanden van de kunstenaar daar naar toe verplaatst.

Ooit stond in de Van Weelstraat in Ooltgensplaat het verenigingsgebouw Het Centrum. Daar stond het beeldje, gemaakt door de inmiddels overleden kunstenaar Henk Tieman, op het speelplein van de aangrenzende peuterspeelzaal. Het Centrum verhuisde naar de rand van het dorp en de woningbouwvereniging bouwde een seniorencomplex op de vrijgekomen grond. Voor het beeldje was geen plaats meer. De toenmalige opzichter van de woningbouwvereniging stelde voor het een paar meter te verplaatsen naar de tuin van de naastgelegen tandarts- en fysiotherapiepraktijk. Zo geschiedde.

Nog steeds in Van Weelstraat

Nu bouwt Oost West Wonen de oude praktijkruimte om tot twee appartementen en moet het beeld wederom wijken. Na overleg met de gemeente, de dorpsraad en de nabestaanden van de kunstenaar is het begin van deze week verplaatst naar de hoofdingang van gebouw Plaetinum. Een mooie plek waar het beeld van het gezin in de open ruimte goed tot z’n recht komt. Mooi detail: na al die jaren staat het nog steeds in dezelfde straat, de Van Weelstraat in Ooltgensplaat.

Kunstenaar H.J. Tieman

In mei 1964 werd het beeldje geplaats in Ooltgensplaat. Het is een ontwerp van de heer H.J. Tieman, hij werkte bij de Porceleine Flesch in Delft. Het beeld stelt het gezin voor: vader, moeder en kind. Het kind heeft een tasje om haar arm en voor haar staat een poes. Op de sokkel staan de wapens van Ooltgensplaat (voorkant) en Sint Adolfsland (achterkant) afgebeeld. Op de twee zijkanten staan werkzaamheden die hier in de buurt plaatsvinden. Het beeld is van keramisch plastiek.